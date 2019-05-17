«Спартак» не взял Глушакова на матч с «Крыльями Советов»Евро-футбол.ру 09:04

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не отправился с командой на гостевой матч против "Крыльев Советов". Как сообщает официальный сайт "красно-белых", Глушаков на пятничной тренировке получил сильный ушиб коленного сустава. Матч "Крылья Советов" - "Спартак" стартует в субботу в 19:00 мск.

«Спартак» не взял Глушакова на матч с «Крыльями Советов»

Экономика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

Шоу-бизнес Ксения Бородина из-за заболевания не может выйти на работу Ведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram выложила публикацию, в которой рассказала о неожиданном заболевании, которому она подверглась.

Музыка Ждем выступление Сергея Лазарева в финале Евровидения Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал, который пройдет в субботу, сообщает РИА Новости.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Политика Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.

Игры Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.

Происшествия Пожар на складе бывшего хлебозавода в Таганроге потушен В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге.

Общество Многодетной маме с Предпортовой вернули детей Сама Марченко в беседе с корреспондентом MR7.ru говорила о том, что от многодетной матери надо забрать детей.

Экономика СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Музыка Монеточка презентовала новый сингл «Падать в грязь» Героиня сентябрьского номера «Собака.ru» 2018 года певица Монеточка сегодня, 17 мая, прервала молчание новым синглом «Падать в грязь» — в духе летних ожиданий героиня песни следит за происходящим в обществе и рассказывает о своих простых желаниях.

Экономика АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".

Политика СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».

Экономика Инвесторы вывели с фондового рынка России около $430 млн За неделю с 8 по 15 мая 2019 года инвесторы вывели из фондов, ориентированных на Россию, около $430 млн, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Происшествия МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100 Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.

Происшествия Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.

Экономика ЦБ может разрешить НПФ самим инвестировать пенсионные накопления Банк России может предоставить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) право самостоятельно инвестировать средства пенсионных накоплений без привлечения управляющих компаний, сказал журналистам заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Общество В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.

Происшествия Ученому Кудрявцеву продлили срок ареста до 20 июля В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста сотруднику ЦНИИмаш Кудрявцеву до 20 июля.

Футбол Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Общество Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети» Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.

Кино Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.

Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.

Политика Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Шоу-бизнес Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.

Экономика Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам «Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.