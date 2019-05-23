Футбол

«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на матч 30-го тура РПЛЧемпионат 02:20

Оренбург — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
Рикарду Алвеш
8′
Денис Попович
11′
Джордже Деспотович
12′
27′
Аяз Гулиев
57′
Аяз Гулиев
Георгий Мелкадзе
Савелий Козлов
Вадим Афонин
57′
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
68′
69′
Наиль Умяров
Михаил Игнатов
Андрей Малых
77′
77′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Довбня
90′
Артем Кулишев
90′+4′
Артем Кулишев
90′+5′
Джордже Деспотович
Дмитрий Андреев
90′+5′
Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак».
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