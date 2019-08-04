Футбол

«Спартак» не стал штрафовать ПонсеСпорт-Экспресс 11:50

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
Как стало известно "СЭ", "Спартак" решил не штрафовать аргентинского нападающего Эсекиэля Понсе за удаление в матче 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0, 3 августа).
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