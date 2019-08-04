Как стало известно "СЭ", "Спартак" решил не штрафовать аргентинского нападающего Эсекиэля Понсе за удаление в матче 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0, 3 августа).

«Спартак» не стал штрафовать Понсе

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