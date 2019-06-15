Футбол
«Спартак» не стал публиковать фотографии Глушакова с медосмотраМатч ТВ 03:52
Обследование проходило 15 июня в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе. Подборка состоит из 64 снимков. Ни на одном из них нет капитана красно-белых Дениса Глушакова.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:58, Вашингтон
Армия и оружие
Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео
Обновлено 14 июня в 07:56
Футбол
Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира
Сборная Украины выиграла у сверстников из Южной Кореи в финале молодёжного чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Спорт
Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Религия
Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства храма в сквере
В Екатеринбургской епархии заявили об отказе от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 03:32
Здоровье
Эксперты рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека
Эксперты рассказали, как именно она может влиять на человеческий организм. Это паразитическое беспозвоночное живет питаясь кровью.
Обновлено в 06:50
Политика
Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера.
Обновлено в 06:53
Энергетика
Эмитенты соревнуются в выплатах дивидендов
Эмитенты соревнуются в выплатах дивидендов В преддверии годовых собраний акционеров многие публичные компании включились в дивидендную гонку.
Обновлено в 04:00
Путешествия
Калининград вошел в топ-10 городов для медицинского туризма
Калининград занял девятое место в топ-10 городов для медицинского туризма.
Обновлено в 05:11
Футбол
СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу
Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Музыка
Умер участник группы «Машина Времени»
Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго».
Обновлено в 06:26
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Спорт
Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму
Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева
В Махачкале у здания Советского районного суда прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
В Подмосковье сгорел рейсовый автобус
Обновлено в 06:18
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Обновлено в 06:35
Финансы
Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции
Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным.
Обновлено вчера в 12:05
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Александра Яковлева похудела на 20 килограммов за время болезни
Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Общество
Астролог Цагарели с прогнозом на 17 - 23 июня: опасность повсюду
Количество травм, аварий, агрессии, депрессии усиливается и умножается, люди могут допускать разного рода ошибки.
Обновлено в 05:22