Футбол

«Спартак» не приглашал Черчесова после отставки КаррерыБомбардир.ру 00:17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» ответил на вопрос, звали ли его в «Спартак» прошлой осенью после отставки итальянца Массимо Карреры.
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