Футбол
«Спартак» не приглашал Черчесова после отставки КаррерыБомбардир.ру 00:17
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» ответил на вопрос, звали ли его в «Спартак» прошлой осенью после отставки итальянца Массимо Карреры.
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Черчесов ответил на вопрос о приглашении в «Спартак» после отставки Карреры
Спорт-Экспрессвчера в 14:25
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