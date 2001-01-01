Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», московский «Спартак» не будет штрафовать аргентинского форварда Эсекиэля Понсе. В матче 4-го тура РПЛ против московского «Динамо» Понсе грубо сфолил на голкипере Антоне Шунине и получил прямую красную карточку.

«Спартак» не оштрафует Понсе за удаление в матче с «Динамо»

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