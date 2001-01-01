Футбол

«Спартак» не оштрафует Понсе за удаление в матче с «Динамо»Bookmaker-ratings.ru 13:24

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», московский «Спартак» не будет штрафовать аргентинского форварда Эсекиэля Понсе. В матче 4-го тура РПЛ против московского «Динамо» Понсе грубо сфолил на голкипере Антоне Шунине и получил прямую красную карточку.
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