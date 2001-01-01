Футбол
«Спартак» не оштрафует Понсе за удаление в матче с «Динамо»Bookmaker-ratings.ru 13:24
Александр Ташаев
|10′
Аяз Гулиев
|32′
Эсекиэль Понсе
|35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|46′
|57′
Артур Юсупов
|60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
|64′
|67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
|74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
|85′
Тони Шуньич
|89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
|90′+4′
Александр Максименко
|90′+5′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
7
Гулиев
20
Шюррле
47
Зобнин
9
Мирзов
19
Понсе
1
Шунин
17
Паршивлюк
44
Шуньич
4
Рыков
34
Рауш
9
Н`Жи
5
Тетте
8
Панченко
77
Каборе
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», московский «Спартак» не будет штрафовать аргентинского форварда Эсекиэля Понсе. В матче 4-го тура РПЛ против московского «Динамо» Понсе грубо сфолил на голкипере Антоне Шунине и получил прямую красную карточку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Технологии
Видят ли животные изображение на экране телевизора?
Часто собаки и кошки как будто бы следят за тем, что происходит на экране телевизора или монитора компьютера.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире
По меньшей мере, 16 человек погибли и 21 получил ранения в результате крупного взрыва в окрестностях Каирского Института рака.
Обновлено в 20:03
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Культура
Шуфутинский назвал огромной потерей смерть Вилли Токарева
Российский певец Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть исполнителя шансонье Вилли Токарева.
Обновлено в 11:59
Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце
Обновлено в 19:57
Футбол
Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»
В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.
Обновлено в 12:20
Общество
Анатолию Карпову не дали визу США для поездки на шахматное мероприятие
Карпов ответил, что цель его поездки исключительно шахматная.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайной помолвке Леонардо Ди Каприо
Как стало известно от инсайдера репортеру издания Globe, тайная помолвка актера состоялась совсем недавно.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Пьяный Михаил Ефремов устроил дебош в центре Москвы
Недавно же Михаила заметили пьяным в центре Москвы, где он спорил с сотрудниками полиции.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Президент Мексики заявил о гибели сограждан при стрельбе в Техасе
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
Прыгающий лазер. НАТО и Россия готовят спутники-убийцы для войны в космосе
Первые за пределами Земли Советский космический челнок "Буран", слетавший в космос в 1988 году, был своеобразным ответом американскому кораблю Space Shuttle.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина «великим президентом»
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал российского лидера Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 02:06
Технологии
Что дает бизнесу внедрение UCaaS-решений
Решения в сфере UCaaS – все коммуникации как сервис — развиваются огромными темпами и обещают бизнесу массу преимуществ, среди которых масштабируемость, экономия средств и относительная простота администрирования.
Обновлено в 19:30
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Венгрии
Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-при Венгрии - 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:02
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.
Обновлено в 19:50
Авто
Более 30% грузовиков в России выпущены еще при СССР
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Интернет
Помощник Google Assistant теперь может читать сообщения мессенджеров
Новую возможность популярного в мире голосового помощника заметили журналисты зарубежного издания Android Police.
Обновлено в 06:50
Экономика
Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго
Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Обновлено в 20:38
Политика
Поставкам угля на Украину разрешили упасть
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 18:34
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
«Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России
По их данным, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.
Обновлено в 18:43
Общество
Воскресенье стало в Москве самым холодным за 70 лет
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что холодная погода в столице 4 августа, в воскресенье, установила новый температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго
Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.
Обновлено в 11:53