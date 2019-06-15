Футбол
«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотраЧемпионат вчера в 17:19
Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе. Подборка состоит из 64 фотографий. Ни на одной из них нет капитана команды Дениса Глушакова.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:01, Вашингтон
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама
Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:15
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено 14 июня в 12:33
Футбол
«Ливерпуль» может продать Салаха
За два года египтянин сыграл за красных 104 матча во всех турнирах, в которых забил 71 гол и отдал 29 результативных передач.
Обновлено вчера в 09:00
Автоспорт
Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
National Interest оценил шансы истребителя F-15C в бою против Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших в своём роде, однако для противостояния новейшим российским истребителям типа Су-57 ему нужна серьёзная модернизация.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Герхарда Шредера пригласили в Крым
Немецкая община Крыма приглашает в гости бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
На проспекте Художников горит ларёк
Очевидцы сообщили о пожаре в Выборгском районе Северной столицы.
Обновлено вчера в 23:47
Космос
Тяжелые металлы на Земле появились в результате взрывов сверхновых
Обновлено 14 июня в 22:31
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено вчера в 06:21
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Вратарь сборной России Сослан Джанаев женился. Супругой футболиста стала Кристина Черчесова.
Обновлено вчера в 16:00
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие
В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.
Обновлено в 02:13
Политика
Орешкин: Москва и Минск согласовали 90% вопросов по интеграции
Россия и Белоруссия на 90% сблизились при обсуждении интеграции. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Баскетбол
Лавар Болл отреагировал на обмен сына из «Лейкерс» в «Нью-Орлеан»
Лавар Болл, отец баскетболиста Лонзо Болла, отреагировал на информацию об обмене его сына из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Нью-Орлеан Пеликанс».
Обновлено в 03:10
Экономика
Эксперты понизили прогнозируемый рост экономики Тайваня
Тайваньский институт комплексных исследований снизил ожидаемый годовой рост экономики Тайваня до 2,08%.
Обновлено в 03:04