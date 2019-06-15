Футбол
«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотраЧемпионат вчера в 17:19
Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе. Подборка состоит из 64 фотографий. Ни на одной из них нет капитана команды Дениса Глушакова.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:26, Вашингтон
Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 21:34
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
Обновлено вчера в 14:06
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Джанлуиджи Буффон назвал причину ухода из «ПСЖ»
Голкипер Джанлуиджи Буффон недавно покинул «ПСЖ». Вратарь объяснил причину своего ухода из команды.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Спортсмен из Мурманска погиб в горах Крыма
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 05:22
Политика
На Украине будут спрашивать у крымчан цели визита
Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Обновлено в 04:34
Политика
Отношение британцев к Борису Джонсону показал опрос
Согласно опросу, 47% британцев полагают, что Джонсону удастся победить лейбористов, а также Партию Brexit на предстоящих парламентских выборах.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил о «сексуальной отсталости» россиян
Панин на своей странице в Instagram выложил пост, в котором высказался о "сексуальной отсталости" россиян.
Обновлено в 00:52
Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Происшествия
У пассажирского поезда Брянск-Москва на ходу отцепился вагон
У пассажирского поезда в Москву вчера при отправлении со станции Брянск - Орловский отцепился вагон.
Обновлено в 05:03
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Общество
В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары
По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58