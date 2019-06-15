Футбол

«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотраЧемпионат вчера в 17:19

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе. Подборка состоит из 64 фотографий. Ни на одной из них нет капитана команды Дениса Глушакова.
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«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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