«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотраЧемпионат вчера в 17:19

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе. Подборка состоит из 64 фотографий. Ни на одной из них нет капитана команды Дениса Глушакова.

«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра

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