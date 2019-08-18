с чего всё началось

Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо. Ранее сообщалось, что в трансфере 36-летнего француза был заинтересован Локомотив.

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Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

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Экономика Вам письмо из налоговой Если же гражданин точно знает, что уведомление ему полагается, но до 1 ноября (по закону оно должно быть отправлено не менее чем за 30 дней до срока платежа) так и не получил его, нужно сообщить об этом в налоговую инспекцию: при личном визите, через кабинет или интернет-сервис "Обратиться в ФНС" на сайте.

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