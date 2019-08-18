с чего всё началось

Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо. Ранее сообщалось, что в трансфере 36-летнего француза был заинтересован Локомотив.

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Общество Умер бывший гендиректор Продовольственной организации ООН Умер бывший гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф. Он скончался в возрасте 81 года.

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Происшествия Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.

Общество В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Футбол «Брешия» объявила о переходе Балотелли Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба.

Шоу-бизнес Стас Михайлов пропустил день рождения дочери День рождения девочки прошел на берегу Средиземного моря в старинной гостинице Grand-Hôtel du Cap-Ferra, ночь в которой стоит от 150 тысяч рублей.

Религия Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Религия Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург с двухдневным визитом В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с двухдневным визитом в Санкт-Петербург.

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Музыка Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни, сообщает издание «Культуромания».

Шоу-бизнес Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию Высоцкую Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу.