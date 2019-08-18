Футбол

«Спартак» не делал предложения РибериСоветский спорт 07:46

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо. Ранее сообщалось, что в трансфере 36-летнего француза был заинтересован Локомотив.
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с чего всё началось
Московские «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в подписании контракта с экс-полузащитником «Баварии» Франком Рибери, сообщает
 сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио.
РБК07:39

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