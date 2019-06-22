Футбол
Стал известен состав «Спартака» в контрольном матче с «Сочи»Советский спорт 04:09
Главный тренер Спартака Олег Кононов определился с составом команды на первый контрольный матч в межсезонье с Сочи.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:53, Вашингтон
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию
Накануне продажи билетов в Грузию после 8 июля начали отменять S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять пассажирские перевозки в Грузию.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Операция по перевозке белух и косаток продолжилась в штатном режиме
В целом ситуация штатная, отмечают специалисты ТИНРО.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа
Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова грустит под песню «Не отрекаются любя»
Обновлено в 03:09
Политика
Замглавы МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace
Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Путешествия
АТОР объяснила порядок возврата денег за туры в Грузию
Туристы, купившие путевку в Грузию, могут требовать полного возврата денежных средств.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Космос
Телескоп Hubble запечатлел изображение неправильной галактики IC 10
В Instagram-аккаунте Hubble Space Telescope опубликовано изображение неправильной галактики под названием IC 10.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Единоборства
У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии
В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум
В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Стас Пьеха показал новую квартиру
Недавно 38-летний певец закончил обустройство апартаментов на северо-западе Москвы.
Обновлено в 03:00
Политика
Коломойский согласился покрасить пару ларьков в Донбассе
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что готов покрасить пару ларьков в Донбассе — так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся помощи востоку.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Во Владивостоке произошла перестрелка, как в 90-е
Вечером 21 июня во Владивостоке в районе дома №5 по улице Добровольского на парковке кинотеатра "Галактика" произошла перестрелка: участников было шестеро.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Украинский дипломат посчитал возвращение Крыма России предрешенным
Бывший украинский дипломат Олег Волошин объявил, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 02:11
Футбол
Буффон в течение 10 дней решит, переходить ли в «Порту»
Итальянец намерен принять решение в конце июня, сообщил его агент Сильвано Мартино.
Обновлено в 02:49