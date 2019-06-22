Футбол

Стал известен состав «Спартака» в контрольном матче с «Сочи»Советский спорт 04:09

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Главный тренер Спартака Олег Кононов определился с составом команды на первый контрольный матч в межсезонье с Сочи.
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Ещенко — капитан «Спартака» в матче с «Сочи»

Sport24.ru04:05

«Спартак» громит «Сочи» после первого тайма

Советский спорт04:49

Товарищеские матчи. «Спартак» громит «Сочи», «Торпедо» сыграет с «Шеффилдом»

Sports.ru03:30

Ломовицкий, С. Бакаев и Джано – в стартовом составе «Спартака» на товарищеский матч с «Сочи»

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Бакаев-младший забил первый гол за «Спартак»

Спорт-Экспресс04:35
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Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
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Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию

Накануне продажи билетов в Грузию после 8 июля начали отменять S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять пассажирские перевозки в Грузию.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

Операция по перевозке белух и косаток продолжилась в штатном режиме

В целом ситуация штатная, отмечают специалисты ТИНРО.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа

Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Екатерина Климова грустит под песню «Не отрекаются любя»

Обновлено в 03:09
Политика

Замглавы МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace

Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Путешествия

АТОР объяснила порядок возврата денег за туры в Грузию

Туристы, купившие путевку в Грузию, могут требовать полного возврата денежных средств.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Космос

Телескоп Hubble запечатлел изображение неправильной галактики IC 10

В Instagram-аккаунте Hubble Space Telescope опубликовано изображение неправильной галактики под названием IC 10.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

Сходство с Трмпом помогло псу получить титул «самой уродливой собаки»

Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Космос

В США собираются отправлять спутники на орбиту с помощью катапульты

Обновлено в 03:46
Общество

До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе

Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум

В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Стас Пьеха показал новую квартиру

Недавно 38-летний певец закончил обустройство апартаментов на северо-западе Москвы.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Нижегородской области задержали подозреваемого в тройном убийстве

Обновлено в 04:11
Политика

Коломойский согласился покрасить пару ларьков в Донбассе

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что готов покрасить пару ларьков в Донбассе — так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся помощи востоку.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Во Владивостоке произошла перестрелка, как в 90-е

Вечером 21 июня во Владивостоке в районе дома №5 по улице Добровольского на парковке кинотеатра "Галактика" произошла перестрелка: участников было шестеро.
Обновлено вчера в 08:05
Политика

Украинский дипломат посчитал возвращение Крыма России предрешенным

Бывший украинский дипломат Олег Волошин объявил, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 02:11
Футбол

Буффон в течение 10 дней решит, переходить ли в «Порту»

Итальянец намерен принять решение в конце июня, сообщил его агент Сильвано Мартино.
Обновлено в 02:49
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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