Московский футбольный клуб "Спартак" назвал стартовый состав на сегодняшний матч с "Тамбовом", который пройдет в Саранске в 16:30 в рамках чемпионата России. Ворота будет защищать Максименко.

«Спартак» назвал состав на матч с «Тамбовом»

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Происшествия В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.

Происшествия Как в Москве разгоняли акцию за свободные выборы. Фотографии 27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Происшествия В ГБР оценили ситуацию вокруг ролика с генералом МВД Украины Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба оценил ситуацию вокруг ролика, на котором зафиксировано задержание патрульных Нацполиции, остановивших главу управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховерю за нарушение правил дорожного движения.

Происшествия В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Автоспорт Феттель стартует последним на Гран-при Германии Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет вынужден стартовать последним на Гран-при Германии.

Происшествия Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.

Политика Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.

Общество Ученые объяснили жару в Европе и холод в России Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.

Армия и оружие Американский самолет-разведчик вторгся в зону контроля Венесуэлы «Американские самолеты-разведчики снова неправомерно вошли в зону ответственности нашей страны, нарушив правила авиационной безопасности и международные соглашения», – говорится в сообщении стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы.

Кино Трейлер российского сериала «Чернобыль» удалён. НТВ грозит судом Повышенное внимание к трейлеру российского телесериала «Чернобыль», который будет показан на НТВ, не осталось без внимания канала.

Транспорт Петербуржцы не смогли улететь в Барселону. Там бастуют авиадиспетчеры Рейс VY 7893 Санкт-Петербург - Барселона компании Vueling airlines, который должен был вылететь сегодня, 27 июля, в 5.10 утра, так и не был отправлен.

Политика Трамп не винит Турцию за покупку С-400 У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Здоровье Медики назвали самые полезные позы для сна Наиболее восстанавливающим медики называют сон на боку, в это время организму проще очищаться от токсинов.

Происшествия В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.

Армия и оружие Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2 Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).

Политика Китай захотел плечом к плечу работать с Россией По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.

Политика Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Футбол Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака» Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".

Наука Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.

Армия и оружие Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант» Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.