«Спартак» назвал состав на матч с «Ростовом»Московский Комсомолец 10:55

Московский "Спартак" назвал стартовый состав на выездной матч чемпионата России по футболу с "Ростовом". Из-за травмы вратаря Селихова место в воротах замет Максименко.

«Спартак» назвал состав на матч с «Ростовом»

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