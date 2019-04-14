Футбол

«Спартак» назвал состав на матч с «Ростовом»Московский Комсомолец 10:55

Московский "Спартак" назвал стартовый состав на выездной матч чемпионата России по футболу с "Ростовом". Из-за травмы вратаря Селихова место в воротах замет Максименко.
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Объявлены составы «Ростова» и «Спартака» на матч чемпионата России

Газета.Ru11:09

Еременко, Попов, Ионов – в атаке у «Ростова»; Мелкадзе, Зе Луиш, Луис Адриано выйдут в нападении у «Спартака»

Бомбардир.ру10:38

Попов и Еременко — в старте «Ростова» на матч со «Спартаком»

Матч ТВ10:51

Еремёнко, Попов и Глушаков в составах на матч «Ростов» — «Спартак»

Чемпионат10:49

«Ростов» и «Спартак» назвали составы на матч 23-го тура РПЛ

Sport24.ru10:45

Глушаков и Жиго - в старте «Спартака» на матч с «Ростовом»

Спорт-Экспресс10:48

Избивший пешехода Гулиев остался вне заявки на матч с «Ростовом»

РИА Новости11:08
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Экономика

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Общество

Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи

Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи на работе.
Обновлено в 12:33
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия

Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым

Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Происшествия

Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике

Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.
Обновлено вчера в 02:57
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Происшествия

Появилось видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки

Обновлено в 06:16
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Игры

Twitch выпустил свою первую игру

Стриминговый сервис Twitch выпустил свою первую видеоигру под названием Twitch Sings. Из названия можно понять, что в ней нужно петь.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Школьников из Балтийска познакомили с военной службой в морской пехоте

Обновлено вчера в 05:36
Политика

Польша не пустила парусник «Седов» из-за керчан на борту

Ранее «Аргументы недели Крым» писали о том, что примерно по той же причине экипаж корабля «Седов» получил отказ на вхождение в территориальные воды Эстонии от местных властей.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Футбол

Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)

На 38-й минуте встречи форвард гостей Зе Луиш получил травму и покинул поле.
Обновлено в 13:00
Происшествия

ФСБ проводит в Тюмени антитеррористическую операцию

Поздним вечером 12 апреля сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области начали в Тюмени контртеррористическую операцию, сообщают местные СМИ.
Обновлено 12 апреля в 15:59
Происшествия

Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте

Обновлено 12 апреля в 12:43
Политика

Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына на родину в Австралию

Отец арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына на родину.
Обновлено в 05:45
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником

Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения. Олимпийской чемпионке исполнилось 44 года, с чем её поздравили родные, друзья и коллеги.
Обновлено вчера в 14:00
Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона

Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря

В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38
Футбол

Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве

Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги

Обновлено в 11:31
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ

Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.
Обновлено в 13:04
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и вице-капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
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