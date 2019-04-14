Футбол

«Спартак» назвал состав на матч с «Ростовом»Московский Комсомолец 10:55

Московский "Спартак" назвал стартовый состав на выездной матч чемпионата России по футболу с "Ростовом". Из-за травмы вратаря Селихова место в воротах замет Максименко.
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Объявлены составы «Ростова» и «Спартака» на матч чемпионата России

Газета.Ru11:09

Избивший пешехода Гулиев остался вне заявки на матч с «Ростовом»

РИА Новости11:08

«Ростов» – «Спартак». Глушаков, Мелкадзе, Еременко и Паршивлюк сыграют с первых минут. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Sports.ru05:59

«Ростов» и «Спартак» назвали составы на матч 23-го тура РПЛ

Sport24.ru10:45

В гостях у бывших. «Спартак» встречается с «Ростовом». Live!

Матч ТВ11:30

Глушаков и Жиго - в старте «Спартака» на матч с «Ростовом»

Спорт-Экспресс10:48

Еремёнко, Попов и Глушаков в составах на матч «Ростов» — «Спартак»

Чемпионат10:49
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Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России

Обновлено в 11:20
Авто

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 07:00
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря

В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38
Политика

Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:57
Хоккей

Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ

Обновлено в 11:21
Общество

В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема

В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона

Обновлено в 05:14
Происшествия

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Порошенко спел после несостоявшихся дебатов с Зеленским

Обновлено в 10:04
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Политика

Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах

Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Обновлено в 08:58
Политика

Киев пытается сорвать визит немецкой делегации в Крым

Как сообщил Гемпель, Киев отправил ноту протеста в адрес членов делегации, которые должны были принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 10:39
Гаджеты

Ночная зарядка может «сжечь» смартфон

Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Спорт

Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона

Обновлено в 05:00
Армия и оружие

С Россией без ядерного оружия никто бы не считался

Американский генерал Рональд Мангум в интервью автору проекта «Пограничная ZONA» Егору Куроптеву рассказал о своем отношении к России и конфликте в Грузии.
Обновлено в 08:00
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Общество

Почти 100 тысяч москвичей не могут выехать за рубеж из-за долгов

Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Обновлено в 05:57
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия

Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте

Обновлено 12 апреля в 12:43
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

Футболисты "Манчестер Сити" на выезде нанесли поражение "Кристал Пэлас" в 34-м туре чемпионата Англии.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя в Москве

В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.
Обновлено в 11:09
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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