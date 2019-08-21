Футбол
«Спартак» назвал цены на билеты на матч Лиги Европы с «Брагой»Чемпионат 09:29
29 августа «Спартак» на «Открытие Арене» проведет ответную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Брагой». Продажа билетов на домашнюю игру стартует сегодня, 21 августа, и пройдёт в три этапа. Возможность посещения данного матча не входит в состав абонемента на сезон-2019/2020.
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«Матч ТВ» не стал комментировать информацию о показе матча «Браги» и «Спартака»
ProstoProSportвчера в 11:53
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