29 августа «Спартак» на «Открытие Арене» проведет ответную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Брагой». Продажа билетов на домашнюю игру стартует сегодня, 21 августа, и пройдёт в три этапа. Возможность посещения данного матча не входит в состав абонемента на сезон-2019/2020.

«Спартак» назвал цены на билеты на матч Лиги Европы с «Брагой»

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