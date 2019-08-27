Ранее 24-летний форвард "фиалок", являющийся сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, отказался от нескольких предложений московского "Динамо", не желая переезжать в Россию.

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«Спартак» намерен опередить «Динамо» в борьбе за Симеоне

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

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