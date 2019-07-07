Футбол

«Спартак» намерен опередить «Барселону» в споре за ХаджиЕвро-футбол.ру вчера в 08:44

Московский "Спартак" проявляет заинтересованность в подписании контракта с полузащитником Янисом Хаджи, выступающим за "Вииторул". По данным gsp.ro, руководство "красно-белых" предложило за трансфер 20-летнего игрока 12 миллионов евро.
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Мирча Луческу
Я не знаю, куда перейдет Янис. Вам нужно спрашивать об этом у его отца. Говорят, он может продолжить карьеру в России? Я не представляю его там. Россия — не для него, там очень тяжело.
— Мирча Луческу, румынский футболистГазета.Ru вчера в 15:30

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