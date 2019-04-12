«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходомРБК 03:03

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«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге. Об этом говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.
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Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно.
— Аяз Гулиев, российский футболистМосква 24 03:05
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