Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходомРБК 03:03
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге. Об этом говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Саратовчанку отправили в колонию за убийство матери из ревности
Титакаевой вынесен приговор по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), ей назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Суд перевел Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы 11 апреля перевел из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено вчера в 09:41
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко
Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
Обновлено в 02:24
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Весь мир отмечает День космонавтики
12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Обновлено в 02:04
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Экономика
СМИ узнали об утечке данных о клиентах банков из черного списка ЦБ
База датирована периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года. Именно с первой даты ЦБ начал рассылать черный список клиентов в банки.
Обновлено в 03:06
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Экономика
Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»
«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:22
Автоспорт
На машине Квята заменили силовую установку
Обновлено в 02:11
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Госдеп перечислил риски для Турции из-за покупки С-400
Риски, с которыми турецкие власти столкнутся, если не откажутся от покупки у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, перечислил госдеп США.
Обновлено вчера в 19:53
Кино
Журналисты «Дон-ТР» завоевали Студенческий ТЭФИ
Сотрудники «Дон-ТР» Яна Габазова и Игорь Залунин завоевали Студенческий ТЭФИ. Награду им присудили в номинации «Информационный сюжет».
Обновлено в 03:29
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Казани возбудили дело об избиении подростка группой сверстников
Подростки в Казани избили сверстника, органы дознания возбудили уголовное дело.
Обновлено в 03:11
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Обновлено в 01:37
Общество
Володин: новый аэропорт в Саратове могут открыть на месяц раньше срока
Новый саратовский аэропорт может открыться на месяц раньше запланированного срока, в августе 2019 года, при условии своевременного финансирования, сообщил в пятницу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион.
Обновлено в 03:05
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Женщина, попавшая под автобус, получит более полумиллиона рублей
Женщина, попавшая под автобус и получившая серьезные травмы, получит от автотранспортной компании компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Обновлено в 03:31
Политика
В Эквадоре задержан соратник Ассанжа
Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.
Обновлено вчера в 23:12
Гаджеты
Компания Huawei представила ноутбук MateBook E 2019
Китайская компания Huawei выпустила новую модель ноутбука Matebook E 2019, который функционирует на процессоре Snapdragon 850.
Обновлено в 00:45
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия
Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Общество
Дошкольников в детских садах научат финансовой грамотности
Минпросвещения России направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности.
Обновлено в 02:22