Футбол

«Спартак» наказали за расистские выходки фанатов
Snob.ru
09:14

Инцидент произошел 2 декабря на матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак». Тогда болельщики «Спартака» выкрикивали расистские оскорбления в адрес вратаря команды соперников Маринато Гилерме.
Snob.ru09:14

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РФС наказал «Спартак» за оскорбление вратаря сборной России

РБК06:49

КДК РФС наказал «Спартак» закрытием трибуны за расистские акции фанатов

Интерфакс-Спорт06:15

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ за кричалки в адрес Гилерме

ТАСС05:57

«Спартак» наказан закрытием трибуны за кричалки фанатов в адрес Гилерме

Чемпионат05:47

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны за расизм в адрес Гильерме после матча с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс05:47

«Спартак» наказан закрытием трибуны В на ближайшем домашнем матче РПЛ

РИА Новости05:46

«Спартак» наказали закрытием трибуны за расистские оскорбления Гильерме

Sport24.ru05:55
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