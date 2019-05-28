«Спартак» начнёт подготовку к новому сезону 15 июняЧемпионат 28 мая в 11:54

Подготовку к новому сезону «Спартак» начнёт 15 июня. После прохождения игроками медицинского обследования команда проведёт небольшой подготовительный этап в Москве. После этого спартаковцы отправятся на тренировочный сбор в Австрии, где примут участие в предсезонном турнире.

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