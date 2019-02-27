Футбол

«Спартак» начал клубный ЧМ по пляжному футболу с победы над «Фламенго»РИА Новости 12:18

Московский "Спартак" обыграл бразильский "Фламенго" в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1. В составе "Спартака" отличились Алексей Макаров и Федор Земсков.
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Игрок «Спартака»: «Мы привыкли обыгрывать бразильцев в пляжном футболе»

Матч ТВ13:42

«Спартак» обыграл «Фламенго» на старте клубного ЧМ по пляжному футболу

Советский спорт12:29

Шкарин: «Спартак» настроен выиграть клубный чемпионат мира по пляжному футболу

ТАСС13:23

«Локомотив» уступил «Леванте» в стартовом матче клубного чемпионата мира

Спорт-Экспресс08:07

«Локомотив» уступил «Леванте» на старте клубного ЧМ по пляжному футболу в России

Чемпионат08:49

«Спартак» начал клубный ЧМ по пляжному футболу с победы над «Фламенго»

РИА Новости12:18

Пляжный футбол. Клубный Мундиалито. «Леванте» — «Локомотив». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru05:42
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Армия и оружие

Пакистанский истребитель сбит индийскими ВВС

Обновлено в 02:54
Происшествия

Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Обновлено в 13:55
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Обновлено в 08:29
Происшествия

Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев

«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Спорт

Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

Обновлено в 11:15
Происшествия

СК просит арестовать двух новых фигурантов по газовому делу Арашуковых

В СК пояснили, что указания о том, с кого сколько денег взять и кому сколько газа "выдать" Борсов получал от Рауля Арашукова - советника гендиректора компании "Газпром-Межрегионгаз" (отец сенатора Рауфа Арашукова).
Обновлено в 10:32
Политика

Грызлов предупредил о Донбассе на грани «масштабных боевых действий»

Киев перед президентскими выборами на Украине намеренно усложняет обстановку в Донбассе, сообщил журналистам по итогам заседания ОБСЕ полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.
Обновлено в 14:19
Хоккей

«Авангард» увеличил лидерство над «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ

Обновлено в 14:19
Политика

Путин вручил звезду Героя России захватившему «Стингер» в Афганистане

Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну, который участвовал в спецоперации в Афганистане по захвату ракетного комплекса США «Стингер».
Обновлено в 13:36
Музыка

Украина отказалась от участия в «Евровидении» после череды скандалов

Напомним, целых четыре возможных представителя Украины на "Евровидение" один за другим отказались от участия в конкурсе.
Обновлено в 13:05
Политика

Организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от конкурса

В Европейском вещательном союзе (EBU) ответили на отказ Украины выступать на "Евровидении-2019". Об этом говорится на сайте конкурса.
Обновлено в 13:47
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета

Учащийся медицинского класса одной из московских школ спас жизнь мужчине на борту самолета, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Обновлено в 09:20
Футбол

Кепа остался в запасе «Челси» на матч с «Тоттенхэмом»

Голкипер Кепа Аррисабалага, который в финальном матче Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» отказался уходить на замену, остался в запасе.
Обновлено в 14:18
Происшествия

В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля

В центре Курска четыре легковых автомобиля столкнулись с двумя бронетранспортерами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 13:10
Теннис

Мария Шарапова снялась с третьего турнира подряд из-за травмы

Обновлено в 14:00
Происшествия

В Великом Новгороде пациент избил врачей скорой помощи

В Великом Новгороде в среду, 27 февраля, пациент, которому была вызвана скорая помощь, напал на бригаду медиков.
Обновлено в 12:05
Спорт

Александр Бессмертных завоевал серебро на 15 км ЧМ по лыжам

Обновлено в 09:29
Политика

Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.
Обновлено в 11:28
Политика

Экс-адвокат Трампа усомнился в существовании видеокомпромата на него

Адвокат Майкл Коэн, ранее представлявший интересы президента США Дональда Трампа, не знает о существовании компромата на главу государства, в том числе на видео.
Обновлено в 13:31
Футбол

Названы составы на матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной»

Стали известны составы на ответный полуфинальный матч Кубка Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Барселоной".
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Путин заявил о намерении укреплять армию и флот

Обновлено в 12:52
Политика

Названы темы переговоров Лаврова с вице-президентом Венесуэлы

Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса рассказал, о чем будут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с венесуэльским вице-президентом Делси Родригесом.
Обновлено в 14:14
Происшествия

На перемене в московской школе подрались третьеклассницы

Обновлено в 06:40
Политика

Крым ответил на планы сделать его украинской «курортной жемчужиной»

Обновлено в 14:22
Политика

Опрос: больше половины американцев опасаются военной мощи России

Большинство американцев (52%) считают, что российская военная мощь создает угрозу для жизненно важных интересов США.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Ивановской области застрелили бойца ММА

Стрельба в кафе-шашлычной закончилась смертью бывшего бойца Fightmafia MMA Ахмеда Гасанова, утверждает "Регион online".
Обновлено в 02:55
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