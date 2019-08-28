Футбол
Sport.ru«Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая»
Одним из последних приобретений московского "Спартака" этим летом может стать нападающий турецкого "Галатасарая" Мбайе Дьяну. В среду, 28-го августа, Fanatik утверждает, что руководство красно-белых предлагает турецкой команде за трансфер 27-летнего футболиста девять миллионов евро.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
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Кремль расценивает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию как внутреннее дело Минска.
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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
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Росстат рассчитал среднесуточную калорийность рациона россиян
Росстат рассчитал среднесуточную калорийность и состав рациона россиян.
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Наука
Мозг обезьян увеличивался и уменьшался в ходе эволюции
До нового исследования научное сообщество было уверено, что мозг обезьян увеличивался из года в год.
МедиаПоток вчера в 13:17
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Telegram начнёт публичное тестирование своего блокчейна 1 сентября
Команда Дурова обещала, что TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространённых сегодня блокчейнов Bitcoin и Ethereum и даже сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.
Московский Комсомолец 07:37
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
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Количество погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся стены насосной станции в Новосибирске тело третьего погибшего.
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По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
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