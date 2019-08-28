Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

Московский "Спартак" рассчитывает в ближайшее время подписать нападающего стамбульского "Галатасарая" Мбайе Дьяну. В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
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РИА Новости вчера в 22:38
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