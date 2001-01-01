Футбол

«Спартак» нацелился на крайнего нападающего «Спортинга»Soccer.ru вчера в 15:25

У футболиста есть португальское и бразильское гражданство. У "Спартака" же в приоритете укрепление позиции крайнего нападающего и атакующего хавбека-диспетчера. Неделю назад сообщалось, что Перейра интересен "Динамо".
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«Спартак» нацелился на крайнего нападающего «Спортинга»

Soccer.ruвчера в 15:25

«Спартак» интересуется бразильским полузащитником «Спортинга» Перейрой

Еженедельник Футболвчера в 14:53

«Спартак» поборется с «Динамо» за форварда «Спортинга»

Матч ТВвчера в 15:09

«Спартак» может усилиться форвардом «Спортинга»

Sport.ruвчера в 16:00

«Спартак» следит за хавбеком «Спортинга»

Metaratingsвчера в 15:12

«Спартак» интересуется вингером «Спортинга» Перейрой

Бомбардир.рувчера в 15:00

«Спартак» поборется с «Динамо» за форварда «Спортинга»

Sportbox.RUвчера в 15:11
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Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Хоккей

«Заработали на Верстиге — он выплатил клубу две трети зарплаты»

В конце мая на торжественном вечере закрытия сезона КХЛ «Известия» пообщались с Максимом Сушинским, который объяснил, почему даже контракт Верстига не является провалом, рассказал об обстоятельствах ухода ближайшего помощника Хартли Майка Пелино и его замены на легендарного российского форварда Вячеслава Козлова, а также прокомментировал отъезд в НХЛ лидера «ястребов» Ильи Михеева.
Обновлено вчера в 17:00
Наука

Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит

Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие

Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Политика

Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки

Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался против штрафов для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке,Ю передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 01:56
Наука

Представлен первый самолёт с пассажирским салоном в крыльях

Опубликован проект по созданию V-образного самолёта, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.
Обновлено в 01:30
Здоровье

В Сочи врачи спасли мужчину с тяжелым панкреатитом

Адлерские хирурги успешно прооперировали мужчину, пациента уже выписали.
Обновлено в 00:15
Происшествия

SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено 05 июня в 12:41
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие

ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие ответного огня со стороны со стороны защитников Народных Республик погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.
Обновлено вчера в 01:46
Политика

Глава МИД Испании открестился от слов о «российской угрозе»

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг его слов о "российской угрозе" урегулирована.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Общество

Шестое июня стало самым жарким днём с начала года

Обновлено в 01:38
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Самарской области

Обновлено в 01:11
Спорт

Загитова показала, как украсила торт для японского ТВ

Фигуристка опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она украшает торт во время японского телевизионного шоу.
Обновлено в 02:48
Транспорт

Дитрих рассказал о тонне неразобранного багажа в «Шереметьево»

В аэропорту «Шереметьево» остается тонна неразобранного багажа.
Обновлено в 03:03
Общество

Провайдера судят за неисполнение «закона Яровой»

Роскомнадзор подал в суд на интернет-провайдера «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края за отказ закупать несертифицированное оборудование в рамках «закона Яровой», 7 июня сообщает газета «КоммерсантЪ».
Обновлено в 02:29
Экономика

Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.
Обновлено в 01:15
Футбол

Российскую Премьер-лигу могут расширить до 18 команд

Российская Премьер-лига (РПЛ) может расшириться, с нынешних 16 команд до 18 начиная с сезона-2020/21.
Обновлено в 01:52
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Политика

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено вчера в 21:27
Наука

ФБР опубликовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 13:53
Кино

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено вчера в 20:37
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

Обновлено вчера в 07:01
Путешествия

Только каждый второй россиянин отдохнет дома этим летом

Только каждый второй житель России запланировал летний отпуск в этом году. 51% отдохнут от работы этим летом.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей

Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
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