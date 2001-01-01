Футбол
«Спартак» нацелился на крайнего нападающего «Спортинга»Soccer.ru вчера в 15:25
У футболиста есть португальское и бразильское гражданство. У "Спартака" же в приоритете укрепление позиции крайнего нападающего и атакующего хавбека-диспетчера. Неделю назад сообщалось, что Перейра интересен "Динамо".
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«Спартак» интересуется бразильским полузащитником «Спортинга» Перейрой
Еженедельник Футболвчера в 14:53
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 03:18, Ашберн
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Хоккей
«Заработали на Верстиге — он выплатил клубу две трети зарплаты»
В конце мая на торжественном вечере закрытия сезона КХЛ «Известия» пообщались с Максимом Сушинским, который объяснил, почему даже контракт Верстига не является провалом, рассказал об обстоятельствах ухода ближайшего помощника Хартли Майка Пелино и его замены на легендарного российского форварда Вячеслава Козлова, а также прокомментировал отъезд в НХЛ лидера «ястребов» Ильи Михеева.
Обновлено вчера в 17:00
Наука
Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит
Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие
Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Политика
Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки
Глава Роскомнадзора Александр Жаров высказался против штрафов для СМИ за нарушение закона о возрастной маркировке,Ю передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 01:56
Наука
Представлен первый самолёт с пассажирским салоном в крыльях
Опубликован проект по созданию V-образного самолёта, в котором пассажирские места будут расположены в крыльях.
Обновлено в 01:30
Здоровье
В Сочи врачи спасли мужчину с тяжелым панкреатитом
Адлерские хирурги успешно прооперировали мужчину, пациента уже выписали.
Обновлено в 00:15
Происшествия
SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено 05 июня в 12:41
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие
ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, вследствие ответного огня со стороны со стороны защитников Народных Республик погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.
Обновлено вчера в 01:46
Политика
Глава МИД Испании открестился от слов о «российской угрозе»
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг его слов о "российской угрозе" урегулирована.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Общество
Шестое июня стало самым жарким днём с начала года
Обновлено в 01:38
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Самарской области
Обновлено в 01:11
Спорт
Загитова показала, как украсила торт для японского ТВ
Фигуристка опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она украшает торт во время японского телевизионного шоу.
Обновлено в 02:48
Транспорт
Дитрих рассказал о тонне неразобранного багажа в «Шереметьево»
В аэропорту «Шереметьево» остается тонна неразобранного багажа.
Обновлено в 03:03
Общество
Провайдера судят за неисполнение «закона Яровой»
Роскомнадзор подал в суд на интернет-провайдера «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края за отказ закупать несертифицированное оборудование в рамках «закона Яровой», 7 июня сообщает газета «КоммерсантЪ».
Обновлено в 02:29
Экономика
Власти Югры не планируют в ближайшие три года продавать акции Utair
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) не планируют в ближайшие три года продавать акции авиакомпании Utair.
Обновлено в 01:15
Футбол
Российскую Премьер-лигу могут расширить до 18 команд
Российская Премьер-лига (РПЛ) может расшириться, с нынешних 16 команд до 18 начиная с сезона-2020/21.
Обновлено в 01:52
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора
Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено вчера в 21:27
Наука
ФБР опубликовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 13:53
Кино
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Авто
В России рекордно упали продажи автомобилей
Обновлено вчера в 07:01
Путешествия
Только каждый второй россиянин отдохнет дома этим летом
Только каждый второй житель России запланировал летний отпуск в этом году. 51% отдохнут от работы этим летом.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей
Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07