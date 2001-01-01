Футбол
«Спартак» нацелился на крайнего нападающего «Спортинга»Soccer.ru 15:25
У футболиста есть португальское и бразильское гражданство. У "Спартака" же в приоритете укрепление позиции крайнего нападающего и атакующего хавбека-диспетчера. Неделю назад сообщалось, что Перейра интересен "Динамо".
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо
На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 07:34
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Политика
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, в ближайшее время должен быть внесен в Думу.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Москве прощаются с погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным
На Митинском кладбище в Москве проходит церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:52
Кино
Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов
Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Обновлено в 18:01
Музыка
В США умер музыкант Доктор Джон
Американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми", скончался на 78-м году жизни в США.
Обновлено в 19:31
Общество
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
Обновлено в 18:32
Экономика
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Общество
Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала
Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Экономика
В России с 2020 года увеличат материнский капитал
Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»
Актер восстанавливается после травмы головы. Каждые три месяца Евгений Леонов-Гладышев проходит реабилитацию.
Обновлено в 16:00
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Транспорт
Конец эпохи маршруток: готов ли к этому Петербург
Не идти по пути Москвы Риски понимают и сами чиновники. Их эксперты назвали ещё в апреле 2018 года на Транспортном совете в Смольном.
Обновлено в 05:24
Общество
Как отмечают 220-летие Александра Пушкина в Санкт-Петербурге
Обновлено в 12:56
Футбол
Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет
Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).
Обновлено в 14:57
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Обновлено в 14:50
Экономика
Россия и Саудовская Аравия обсудят сотрудничество в энергетике 10 июня
"Стороны обсудят основные вопросы российско-саудовского торгово-экономического сотрудничества, в том числе совершенствование нормативно-правовой базы, развитие взаимодействия в области финансов и инвестиций, совместные проекты в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства", - говорится в сообщении министерства.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Сыновья Трампа угостили напитками посетителей пабов Ирландии
В свою очередь BBC сообщает, что в одном из пабов сыновья американского президента угостили напитками всех посетителей, а также поблагодарили жителей деревни за гостеприимство.
Обновлено в 15:56
Происшествия
На севере Москвы горят склады на площади 300 кв. м
"По предварительной информации, происходит пожар в одноэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании", - сообщили в ведомстве, подтвердив, что площадь пожара составляет 300 кв. м. "Пожар локализован на площади 300 кв. м", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 09:08
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в Италии
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Политика
Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 16:39