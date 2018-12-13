Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Вильярреалом» в матче Лиги Европы
Бомбардир.ру
01:13

Сегодня состоится заключительный матч группового этапа Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Спартак». Для выхода в плей-офф турнира красно-белым необходимо выигрывать в этой встрече.
Бомбардир.ру01:13

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