Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге ЕвропыREGNUM 06:07
Тун
Предварительная расстановка 4‑5‑1
1
Фаивре
29
Hefti
14
Гелми
34
Суттер
31
Гларнер
37
Саланович
10
Stillhart
7
Кастроман
6
Fatkic
21
Vasic
13
Рапп
98
Максименко
6
Дантас
14
Джикия
2
Жиго
38
Ещенко
88
Ташаев
47
Зобнин
49
Ананидзе
7
Гулиев
10
Бакаев
19
Понсе
Спартак
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч пройдёт 8 августа в Швейцарии. Команды ранее не встречались друг с другом.
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«Тун» - «Спартак»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы. Когда падать уже некуда
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