Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе. Преимущество команды на 29-й минуте увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев. Во втором тайме «Тун» сократил отставание: на 52-й минуте голом отличился защитник Ниас Хефти.

Общество Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Общество В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.

Авто Минский автомобильный завод представил новый автобус МАЗ-303 Минский автомобильный завод празднует 75-летний юбилей. И подарок к празднику – новейший автобус третьего поколения.

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Общество В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Армия и оружие Истребители США вылетали на перехват российских Ту-95 у Аляски Американские истребители вылетали на перехват российских стратегических бомбардировщиков в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.

Финансы Сбербанк снизит ставку по льготной ипотеке для многодетных семей Сбербанк на следующей неделе снизит ставку по льготной ипотеке с господдержкой для многодетных семей до пяти процентов, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Происшествия Шилов опроверг информацию о повреждении картины в его галерее Художник Александр Шилов опроверг ранее появившуюся информацию о повреждении картины стоимостью почти 10 млн рублей в его галерее в Москве.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Происшествия В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Harmony OS Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

Политика Орешкин рассказал о работе над таможенными пошлинами в ЕАЭС Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) работают над новыми предложениями по распределению ввозных таможенных пошлин.

Политика Эксперты перепроверят подписи за незарегистрированных кандидатов в МГД Центризбирком привлек к перепроверке подписей, представленных незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, серьезную группу экспертов, заявила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов.

Армия и оружие Чкаловский завод намерен ремонтировать самолёты Су-34 В августе минувшего года директором Чкаловского завода в Новосибирске назначен Сергей Панасенко.

Интернет Apple ответила на претензии ФАС Американская корпорация Apple надеется, что расследование ФАС подтвердит наличие равных возможностей у всех разработчиков приложений для iOS.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о послеоперационном состоянии семилетней Аиши Ажиговой, которой после избиения потребовалась ампутация части правой руки.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Происшествия На мэра Туапсе завели дело о превышении и подлоге Уголовное дело завели на мэра Туапсе. Владимир Зверев подозревается в служебном подлоге и превышении полномочий.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.