Футбол

Тун — Спартак 2:3Lenta.ru вчера в 14:51

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе. Преимущество команды на 29-й минуте увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев. Во втором тайме «Тун» сократил отставание: на 52-й минуте голом отличился защитник Ниас Хефти.
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