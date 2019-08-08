Футбол

Сегодня «Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге ЕвропыРадио Зенит 06:12

Тун — Спартак
сегодня
в 13:00
Лига Европы, Квалификация
Arena Thun
Тун
Расстановка 4‑4‑2
1
Фаивре
  
31
Гларнер
  
5
Havenaar
  
4
Родригес
  
39
Йосс
  
7
Кастроман
  
14
Гелми
  
10
Stillhart
  
29
Hefti
  
9
Манси
  
13
Рапп
  
98
Максименко
  
92
Рассказов
  
2
Жиго
  
14
Джикия
  
6
Дантас
  
49
Ананидзе
  
7
Гулиев
  
47
Зобнин
  
10
Бакаев
  
19
Понсе
  
9
Мирзов
  
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
"Спартак" сегодня стартует в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Московской команде будет противостоять швейцарский "Тун", встреча пройдет на поле соперника. Красно-белые уже провели четыре официальных матча в текущем сезоне, набрав 5 очков и расположившись на 11-м месте в турнирной таблице.
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