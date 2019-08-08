Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге ЕвропыРадио Зенит 06:12
Тун
Расстановка 4‑4‑2
1
Фаивре
31
Гларнер
5
Havenaar
4
Родригес
39
Йосс
7
Кастроман
14
Гелми
10
Stillhart
29
Hefti
9
Манси
13
Рапп
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
49
Ананидзе
7
Гулиев
47
Зобнин
10
Бакаев
19
Понсе
9
Мирзов
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
"Спартак" сегодня стартует в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Московской команде будет противостоять швейцарский "Тун", встреча пройдет на поле соперника. Красно-белые уже провели четыре официальных матча в текущем сезоне, набрав 5 очков и расположившись на 11-м месте в турнирной таблице.
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