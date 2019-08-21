Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдёт 22 августа в Португалии. В предыдущем раунде «Спартак» взял верх над швейцарским «Туном».

«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы

Все про Спорт ру

Происшествия Суд в третий раз арестовал Галямину Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Политика Трамп вновь выступил за возвращение России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.

Экономика Россияне отключаются от кабельного телевидения Аналитики отмечают, что в сегменте кабельного телевидения наблюдается значительный отток пользователей.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.

Происшествия Спасавшая брата девочка погибла от удара током под Челябинском По данным СК, 12-летняя девочка с 6-летним братом гуляли после дождя во дворе дома в поселке Кисегачинский.

Общество Twitter удалил оскорбляющее флаг России изображение Администрация сети микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя, в котором было оскорбляющее флаг России изображение.

Шоу-бизнес Марат Башаров мечтает вернуть бывшую жену, которую жестоко избил Марат Башаров с сыном Напомним, что о своем романе с Елизаветой Шевырковой Марат Башаров заявил в 2016 году.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Экономика В Москве повысят городские доплаты к пенсиям Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.

Здоровье Роспотребнадзор объявил о ликвидации эпидемии Эболы в Западной Африке Эпидемия болезни началась в 2015 году в Западной Африке, и прежде всего затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Кино Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.

Общество ВЦИОМ назвал долю гордящихся государственными символами россиян Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% — с равнодушием.

Армия и оружие Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране Польша нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью медиагруппе Funke.

Происшествия У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.

Армия и оружие Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

Общество В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".