Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге ЕвропыREGNUM 04:41

Брага — Спартак
сегодня
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдёт 22 августа в Португалии. В предыдущем раунде «Спартак» взял верх над швейцарским «Туном».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Спартак» точно пропустит в Португалии. Прогнозы журналистов «СЭ»

Спорт-Экспресс06:00

«Брага» - «Спартак». Прогноз от букмекера 1хСтавка

Все про Спорт ру10:51

300 болельщиков поддержат «Спартак» на матче ЛЕ в Португалии

Матч ТВ11:44

Мостовой: «„Брага“ немного фаворит в квалификации ЛЕ. „Спартак“ в матчах с „Туном“ не убедил»

Sport24.ru11:22

«Брага» – «Спартак»: котировки букмекеров на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы

ProstoProSport08:09

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча «Спартака» в Лиге Европы

РБКвчера в 11:46

Вдарим по бражке: «Спартак» сыграет в Португалии главный матч сезона

Московский Комсомолецвчера в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Общество

Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве

Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 01:25
Космос

Паровой аэростат можно использовать для запуска спутник

Запуск спутников на орбиту становится легче, если ракета-носитель сначала поднимается на большую высоту, где воздух разрежен.
Обновлено в 05:41
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Мария Шукшина опровергла слухи о сердечном приступе матери

Обновлено в 02:16
Наука

«Ясли» тропических муравьев оказались чище человеческих детских садов

В жилых помещениях будет меньше патогенов, а меньше всего микроорганизмов будет встречаться в «яслях» — комнатах, где муравьи держат яйца и личинок.
Обновлено в 02:14
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика

Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Хоккей

Афонасьевский стал игроком ЦСКА

Нападающий Семен Афонасьевский в результате обмена перешел из "Трактора" в московский ЦСКА, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
Обновлено в 11:26
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Культура

Правильно продавать себя научили молодежь эксперты «Тавриды-АРТ»

Обновлено в 10:46
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Политика

Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией

Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Политика

Путин напомнил об опасностях угледобычи в России

Обновлено в 09:06
Футбол

Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:50
Фигурное катание

В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора

Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Политика

На Украине обозвали встречу Путина и Макрона «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 02:57
Происшествия

При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Хоккей

Московское «Динамо» подписало контракт с хоккеистом Яшкиным

Обновлено в 06:04
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Политика

СМИ назвали условие Макрона по возвращению России в G8

Условие, которое президент Франции Эмманюэль Макрон выдвигает для возвращения России в "Большую восьмёрку", — это изменение ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Почти 7 лет тюрьмы попросил прокурор для сбившего 2 женщин в Москве сотрудника «Синергии»

Обновлено в 10:57
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Армия и оружие

В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков

В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Политика

Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено в 09:20
Авто

Honda представила обновленную версию Honda Civic Si

Компания Honda представила обновленную версию модели Civic Si.
Обновлено в 10:24
Экономика

В сентябре может быть обнародован план приватизации Fannie Mae и Freddie Mac

За время после кризиса Fannie Mae и Freddie Mac выплатили Минфину США все полученные средства с процентами, и теперь администрация Трампа разрабатывает план возможной рекапитализации и выделения их в качестве частных компаний.
Обновлено в 11:45
Авто

Ravon возвращается в Россию и объявляет цены

Обновлено вчера в 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное