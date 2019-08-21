Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдёт 22 августа в Португалии. В предыдущем раунде «Спартак» взял верх над швейцарским «Туном».

«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы

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