Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге ЕвропыREGNUM 04:41
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдёт 22 августа в Португалии. В предыдущем раунде «Спартак» взял верх над швейцарским «Туном».
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Вдарим по бражке: «Спартак» сыграет в Португалии главный матч сезона
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