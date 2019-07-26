Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счетом 2:0.

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Общество В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

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Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Происшествия В Южной Корее на участников ЧМ рухнул балкон ночного клуба Как сообщает ABC, два гражданина Южной Кореи погибли, более 13 были травмированы, в результате обрушения внутреннего балкона в ночном клубе Coyote Ugly.

Общество Город Тулун в Иркутской области снова затопило Город Тулун в Иркутской области, который месяц назад пострадал от сильных осадков, снова затопило.

Гаджеты Intel выпустит четыре модели дискретных видеокарт XE Компания Intel намеревается выпустить четыре модели дискретных видеокарт XE.

Происшествия Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных в день несогласованного митинга в столице, отпустили.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Политика Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах» Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.

Политика Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.

Политика Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

Религия В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.

Армия и оружие Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.

Происшествия Жена Мамаева продает автомобиль супруга Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.

Происшествия В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.

Космос Космический грузовик Dragon прибыл на МКС Космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС). NASA ведет прямую трансляцию на своем сайте.

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