Футбол
«Спартак» ушёл от поражения в матче молодёжного первенства с «Ахматом»Чемпионат 11:40
Под занавес встречи, на 86-й минуте, красно-белым удалось сравнять счёт и спастись от поражения. «Ахмат» набрал 9 очков и после пяти туров занимает шестое место в турнирной таблице молодёжного первенства. В свою очередь «Спартак» располагается на 13-й строчке с 4 очками в активе.
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Матч молодежных команд ФК «Ахмат» и «Спартака» пройдет 10 августа
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