Футбол
«Спартак» может упустить Шюррле из-за «Бешикташа»Вести.Ru 08:08
Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа". Немец планировал поставить подпись под соглашением с красно-белыми в среду, 31 июля.
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Футбол
«Факел» подписал Яковлева и Коряна
Обновлено в 13:56
Футбол
Дюпин признан лучшим игроком «Рубина» в июле
Болельщики «Рубина» путем голосования определили лучшего игрока команды в июле.
Обновлено в 17:09
Здоровье
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни
Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 19:02
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Политика
Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено в 11:19
Авто
Subaru запустил производство новых Legacy и Outback
На заводе японской марки Subaru в американском штате Индиана стартовало производство нового поколения моделей Legacy и Outback.
Обновлено в 01:59
Кино
Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере
Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17.
Обновлено в 16:13
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Политика
МИД России допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Авто
Cadillac намекает на скоростной внедорожник
Cadillac намерен сохранить Blackwing V8 эксклюзивно для бренда.
Обновлено в 14:54
Общество
Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева
Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
Обновлено в 10:15
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Политика
Оппозиция в Москве подала заявки на три митинга
Сообщается, что зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали заявки на проведение митингов 10 и 11 числа.
Обновлено в 07:37
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Авто
Bentley по примеру Porsche наняла на работу пчел
Компания наняла лучших специалистов-пчеловодов с 50-летним стажем.
Обновлено в 17:31
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Каунаса
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
В США представили эскизный проект американского аналога «Авангарда»
Американская оборонная компания Raytheon и Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) сделали эскизный проект гиперзвукового скользящего блока в рамках программы Tactical Boost Glide.
Обновлено в 05:11
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52