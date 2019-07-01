Футбол

«Спартак» может упустить Шюррле из-за «Бешикташа»Вести.Ru 08:08

Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа". Немец планировал поставить подпись под соглашением с красно-белыми в среду, 31 июля.
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Агент Шюррле прокомментировал информацию об интересе со стороны «Бешикташа»

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«Бешикташ» может перехватить Шюррле у «Спартака»

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«Бешикташ» намерен перехватить Шюррле у «Спартака»

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Переход Шюррле в «Спартак» под угрозой срыва

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Турецкий футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче. 15-кратный чемпион Турции по футболу.
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