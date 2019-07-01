Футбол

«Спартак» может упустить Шюррле из-за «Бешикташа»Вести.Ru 08:08

Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа". Немец планировал поставить подпись под соглашением с красно-белыми в среду, 31 июля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Агент Шюррле прокомментировал информацию об интересе со стороны «Бешикташа»

Матч ТВ09:26

Агент Шюррле: «„Бешикташ“ со мной не связывался»

Sports.ru08:55

«Бешикташ» намерен перехватить Шюррле у «Спартака»

Чемпионат06:17

Агент опроверг интерес «Бешикташа» к Шюррле. Он будет в «Спартаке»

Спорт-Экспресс07:54

В Турции сообщили о том, что Шюррле близок к переходу в ЦСКА, «Бешикташ» также готовит предложение

Советский спорт06:24

«Бешикташ» может перехватить Шюррле у «Спартака»

Sport.ru06:59

Переход Шюррле в «Спартак» под угрозой срыва

Евро-футбол.ру06:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:29
Экономика

Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручки

Еще в I квартале 2018 финансового года продажи iPhone приносили почти 70% выручки Apple, следует из данных компании.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Политика

Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Технологии

Полет «человека-ракеты» над катером ВМФ Британии запечатлели на видео

Обновлено в 18:00
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Общество

В Россию запретят ввозить фрукты из Китая

В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.
Обновлено в 08:34
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Политика

Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму

Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено в 11:07
Общество

Обвиняемого в США россиянина Никулина могут лишить частных адвокатов

Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут лишить частной юридической помощи, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
Обновлено в 20:49
Финансы

ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Космос

«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 20:06
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой

Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Политика

Китай и США договорились о новом раунде торговых переговоров

Китай и США приняли решение провести следующий раунд торговых переговоров в сентябре.
Обновлено в 07:07
Политика

Кличко встретился в США с адвокатом Трампа

Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Политика

«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке

"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Футбол

Ибрагимович призвал «МЮ» отпустить Погба

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович призвал руководство "красных дьяволов" мудро поступить в проблемной ситуации с полузащитником Полем Погба, который желает покинуть "Олд Траффорд".
Обновлено в 12:09
Происшествия

Три человека ранены после хлопка на пороховом заводе в Перми

Обновлено в 09:48
Футбол

«Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Баварию» и стал победителем Audi Cup

Обновлено в 16:32
Единоборства

Экс-чемпион мира по боксу получил 18 лет тюрьмы за насилие над дочерью

Бывший чемпион мира в полусреднем весе аргентинский боксер Карлос Бальдомир приговорен к 18 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении дочери, сообщает worldboxingnews.net.
Обновлено в 16:42
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

СБ ООН проведёт экстренную встречу по ракетным пускам КНДР

Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР.
Обновлено в 14:07
Кино

Крис Хемсворт признался, что ему понравилось играть «толстого Тора»

Обновлено в 19:35
Космос

Мир: Метеорит размером с футбольный мяч приземлился в Индии

Обновлено вчера в 07:57
Экономика

«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму

Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено в 04:52
Политика

Германия отказалась платить репарации Польше

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней

Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Обновлено в 18:20
ещё по теме
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бешикташ
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче. 15-кратный чемпион Турции по футболу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное