Футбол
«Спартак» может упустить Шюррле из-за «Бешикташа»Вести.Ru 08:08
Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа". Немец планировал поставить подпись под соглашением с красно-белыми в среду, 31 июля.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Экономика
Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручки
Еще в I квартале 2018 финансового года продажи iPhone приносили почти 70% выручки Apple, следует из данных компании.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Политика
Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Общество
В Россию запретят ввозить фрукты из Китая
В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.
Обновлено в 08:34
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено в 11:07
Общество
Обвиняемого в США россиянина Никулина могут лишить частных адвокатов
Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, могут лишить частной юридической помощи, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
Обновлено в 20:49
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 20:06
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Политика
Китай и США договорились о новом раунде торговых переговоров
Китай и США приняли решение провести следующий раунд торговых переговоров в сентябре.
Обновлено в 07:07
Политика
Кличко встретился в США с адвокатом Трампа
Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Политика
«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке
"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Футбол
Ибрагимович призвал «МЮ» отпустить Погба
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович призвал руководство "красных дьяволов" мудро поступить в проблемной ситуации с полузащитником Полем Погба, который желает покинуть "Олд Траффорд".
Обновлено в 12:09
Единоборства
Экс-чемпион мира по боксу получил 18 лет тюрьмы за насилие над дочерью
Бывший чемпион мира в полусреднем весе аргентинский боксер Карлос Бальдомир приговорен к 18 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении дочери, сообщает worldboxingnews.net.
Обновлено в 16:42
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
СБ ООН проведёт экстренную встречу по ракетным пускам КНДР
Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР.
Обновлено в 14:07
Космос
Мир: Метеорит размером с футбольный мяч приземлился в Индии
Обновлено вчера в 07:57
Экономика
«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму
Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено в 04:52
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней
Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено в 18:20