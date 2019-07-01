Футбол
«Спартак» может упустить Шюррле из-за «Бешикташа»Вести.Ru 08:08
Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа". Немец планировал поставить подпись под соглашением с красно-белыми в среду, 31 июля.
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Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено в 08:37
Космос
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура
Сегодня в 15.10 с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12".
Обновлено в 08:26
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве
Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения бывшему руководителю компании Audi Руперту Штадлеру и еще трем фигурантам дела о «дизельном скандале», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:20
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Политика
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.
Обновлено в 04:44
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату
В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Турист в Канаде смог отбиться от медведя гризли
Обновлено в 04:45
Футбол
ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Политика
Более 5 тыс. подписей зачли девяти кандидатам при рассмотрении жалоб в Мосгоризбиркоме
Свыше 5 тыс. признанных ранее недействительными подписей были зачтены девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, подавшим жалобы в Мосгоризбирком на решения окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации.
Обновлено в 04:39
Общество
Леонардо Ди Каприо разместил пост о пожарах в Сибири
Голливудский актер и защитник природы обратил внимание на проблему пожаров в Сибири, Аляске и Гренландии.
Обновлено в 06:01
Политика
В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
Обновлено в 06:14
Политика
Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.
Обновлено в 08:00
Экономика
Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank
Сбербанк продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка, говорится в совместном заявлении сторон.
Обновлено в 07:59
Экономика
Раскрыта схема крышевания банков полковником-миллиардером ФСБ
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, работал с российскими банкирами по определенной схеме.
Обновлено в 06:30
Наука
Уманехос: крупнейший испанский могильник медного века
Впервые раскопки на холме у церкви Уманехос были проведены в 1982 году, но собственно зона археологических исследований возникла в регионе много позже — к этому привели строительство шоссе и развитие местной промышленности в 2008 году.
Обновлено 27 июля в 20:02
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Обновлено в 04:45
Баскетбол
Официально: чемпион НБА Мозгов перешел в «Химки»
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Кливленд Кавальерс" Тимофей Мозгов официально стал игроком подмосковных "Химок".
Обновлено в 07:29
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12