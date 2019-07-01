Футбол

«Спартак» может упустить Шюррле из-за «Бешикташа»Вести.Ru 08:08

Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа". Немец планировал поставить подпись под соглашением с красно-белыми в среду, 31 июля.
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Агент Шюррле прокомментировал информацию об интересе со стороны «Бешикташа»

Матч ТВ09:26

Агент Шюррле: «„Бешикташ“ со мной не связывался»

Sports.ru08:55

«Бешикташ» намерен перехватить Шюррле у «Спартака»

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Агент опроверг интерес «Бешикташа» к Шюррле. Он будет в «Спартаке»

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«Бешикташ» хочет перехватить Шюррле у «Спартака»

Metaratings06:36

В Турции сообщили о том, что Шюррле близок к переходу в ЦСКА, «Бешикташ» также готовит предложение

Советский спорт06:24

«Бешикташ» может перехватить Шюррле у «Спартака»

Sport.ru06:59
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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