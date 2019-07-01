Футбол
«Спартак» может упустить Шюррле из-за «Бешикташа»Вести.Ru 08:08
Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа". Немец планировал поставить подпись под соглашением с красно-белыми в среду, 31 июля.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
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По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
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"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.
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Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
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Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
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На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
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Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
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Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
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Экономика
Грузинская национальная валюта продолжает обесцениваться
Национальный банк Грузии установил официальный курс лари по отношению к доллару на 1 августа — 2,9718 GEL/$ 1, что снова стало историческим минимумом.
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Известная актриса и депутат Мария кожевникова на своей странице в социальной сети опубликовала снимки которые шокировали многих ее подписчиков однако сделано это было с благородной миссией.
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Кассир украла из банка 10 млн и проиграла их в казино
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Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
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Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
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Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД
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На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Авто
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Представители российского отделения китайской компании Changan раскрыли цены на новую модель CS35 Plus, продажи которой в России начнутся уже 5 августа.
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Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк на русском языке ответил на вопросы журналистов.
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Армия и оружие
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Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
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Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада
Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
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Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
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