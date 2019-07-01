Футбол
«Спартак» может упустить Шюррле из-за «Бешикташа»Вести.Ru 08:08
Трансфер немецкого полузащитника Андре Шюррле в московский "Спартак" может сорваться из-за активного интереса к игроку со стороны турецкого "Бешикташа". Немец планировал поставить подпись под соглашением с красно-белыми в среду, 31 июля.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Футбол
Черевченко не считает возможный вылет «Арсенала» из ЛЕ трагедией
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что не станет делать трагедии, если его команда не сумеет пройти азербайджанский «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 16:01
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую, женскую и детскую.
Обновлено в 05:45
Экономика
Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы
За последние три года Сбербанк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.
Обновлено в 15:53
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Политика
МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.
Обновлено в 10:02
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено в 13:26
Гаджеты
На Huawei появится российская операционная система
Пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei будет запущен до конца года, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов.
Обновлено в 11:34
Культура
Умер бродвейский режиссер Харольд Принс
Обновлено в 13:19
Игры
В Cyberpunk 2077 появится создатель настольной версии игры
Создатель вселенной Cyberpunk Майкл Пондсмит сообщил, что появится в игре Cyberpunk 2077 в качестве одного из персонажей.
Обновлено в 04:15
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Более 40 человек пострадали от волны в китайском аквапарке
Из-за искусственной волны в аквапарке города Лунцзин на северо-востоке Китая пострадали люди. Ударом воды их разбросало по бассейну.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Представлен автодом на базе Lada Granta
Российские специалисты представили автодом на базе Lada Granta.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Бывшему главе Audi предъявили обвинения по делу о «дизельном скандале»
Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему главе Audi (входит в структуру Volkswagen) Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом».
Обновлено в 14:02
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено в 14:21
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
Обновлено в 10:30
Баскетбол
Тимофей Мозгов вернулся в «Химки»
Баскетбольный клуб «Химки» подписал соглашение с Тимофеем Мозговым, который последние девять лет провел в Национальной баскетбольной лиге (НБА).
Обновлено в 06:56
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Путешествия
Российские туристы побили рекорд по посещаемости в Турции
За июнь Турцию посетили более миллиона россиян.
Обновлено в 11:25
Политика
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Культура
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено в 09:12
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Общество
Умерла зампред Конституционного суда
По рекомендации коллег в 1994 году Хохрякова была назначена судьей Конституционного суда, а спустя 14 лет стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 16:26
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:43