Футбол
«Спартак» может перехватить Мирзова у тульского «Арсенала»Тульские новости 01:50
Ранее, напомним, спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Ростовом» о трансфере футболиста. Стоимость Мирзова оценивается в 2 миллиона евро. Прошлый сезон Мирзов провел за «Арсенале» на правах аренды.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В июне «Чемпионат» сообщал, что красно-белые ведут активные переговоры о трансфере 26-летнего футболиста и являются наиболее вероятным местом продолжения его карьеры. Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию — в «Арсенале».Чемпионатвчера в 14:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Общество
16 июля произойдет лунное затмение
Полные эффекты затмений занимают до шести месяцев. Лунное затмение 16 июля - это мощное время для освобождения.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
Обновлено в 03:44
Происшествия
Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Как сообщалось, вторую партию косаток доставили из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Хабаровск 12 июля.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области
Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 00:35
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Спорт
Туктамышева пошутила, что не выступит на Олимпиаде в Токио
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в шутливой форме выступила с официальным объявлением о том, что она не примет участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем
В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Политика
Гриценко потребовал арестовать Луценко
Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко рассказал о желании увидеть генпрокурора Украины Юрия Луценко на допросе в качестве подозреваемого или арестованного.
Обновлено в 04:51
Политика
Команда Зеленского захотела созвать внеочередное заседание Рады
В команде президента Украины Владимира Зеленского хотят созвать внеочередное заседание Верховной рады до парламентских выборов – 18 июля, сообщил замруководителя офиса президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 05:34
Политика
В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Экономика
Редчайший алмаз лимонного оттенка найден в Архангельской области
На месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, которое разрабатывает компания «АГД Даймондс» (принадлежит «Открытие Холдингу»), добыт уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата.
Обновлено в 05:13
Кино
Фредди Крюгер вернется на экраны
Обновлено в 03:02
Футбол
Денис Глушаков развелся с женой
Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Медики рассказали, как обезопасить себя от ожогов борщевика
Если сок борщевика попал на кожу, медики рекомендуют немедленно обработать пораженные участки обильным количеством проточной воды с мылом.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Авто
Обновленный кроссовер Honda CR-V пользуется ажиотажным спросом
Компания Honda отчиталась по итогам продаж за июнь текущего года. Абсолютным бестселлером марки стал обновленный вседорожник Honda CR-V.
Обновлено в 00:10
Здоровье
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Соцопрос выявил пять способных пройти в Верховную раду партий
Пять партий имеют все шансы пройти в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:38
Интернет
Twitter показал новый дизайн десктопной версии
Twitter начал тестировать редизайн в сентябре 2018 года, а в январе 2019 года предоставил части пользователей возможность переключиться на новую версию сайта.
Обновлено в 02:50
Политика
Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Общество
Центральную Россию ожидают сильные дожди и грозы
Причиной непогоды станет циклон, который образуется на юго-западе ЦФО. В Москве дожди и грозы ожидаются 18 июля.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора
Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57