В июне «Чемпионат» сообщал, что красно-белые ведут активные переговоры о трансфере 26-летнего футболиста и являются наиболее вероятным местом продолжения его карьеры. Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию — в «Арсенале».

с чего всё началось

Ранее, напомним, спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Ростовом» о трансфере футболиста. Стоимость Мирзова оценивается в 2 миллиона евро. Прошлый сезон Мирзов провел за «Арсенале» на правах аренды.

«Спартак» может перехватить Мирзова у тульского «Арсенала»

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