Футбол
«Спартак» может перехватить Мирзова у тульского «Арсенала»Тульские новости 01:50
Стоимость Мирзова оценивается в 2 миллиона евро. Прошлый сезон Мирзов провел за «Арсенале» на правах аренды. Полузащитник сыграл 26 матчей и забил 8 мячей, добившись вызова в сборную России.
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с чего всё началось
В июне «Чемпионат» сообщал, что красно-белые ведут активные переговоры о трансфере 26-летнего футболиста и являются наиболее вероятным местом продолжения его карьеры. Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию — в «Арсенале».Чемпионатвчера в 14:30
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