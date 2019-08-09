Футбол
«Спартак» может на следующей неделе купить полузащитника «Страсбурга»Чемпионат 02:27
Московский «Спартак» намерен усилить состав ещё одним футболистом и на этот раз обратил свой взор на французскую Лигу 1. Как сообщает Sport24, столичную команду может пополнить 21-летний полузащитник «Страсбурга» Ибраима Сиссоко. Трансфер может быть оформлен уже на следующей неделе.
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Как стало известно Sport24, «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура». 21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.Sport24.ruвчера в 18:04
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«Спартак» на следующей неделе может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Sport24.ruвчера в 18:04
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:12, Вашингтон
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