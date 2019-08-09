Футбол

«Спартак» может на следующей неделе купить полузащитника «Страсбурга»Чемпионат 02:27

Московский «Спартак» намерен усилить состав ещё одним футболистом и на этот раз обратил свой взор на французскую Лигу 1. Как сообщает Sport24, столичную команду может пополнить 21-летний полузащитник «Страсбурга» Ибраима Сиссоко. Трансфер может быть оформлен уже на следующей неделе.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Спартак» на следующей неделе может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Как стало известно Sport24, «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура». 21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.
Sport24.ruвчера в 18:04

Подробнее о событии

Источник: полузащитник «Страсбура» может перейти в «Спартак»

Sport.ru03:28

«Спартак» может подписать опорника «Страсбура» Сиссоко

Soccer.ruвчера в 18:50

«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Газета.Ruвчера в 21:15

«Спартак» на следующей неделе может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Sport24.ruвчера в 18:04

«Спартак» может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко

Бомбардир.рувчера в 18:54

«Спартак» может на следующей неделе купить полузащитника «Страсбурга»

Чемпионат02:27

«Спартак» может подписать опорника «Страсбура» Сиссоко на следующей неделе

Sports.ruвчера в 18:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:12, Вашингтон
Общество

ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Происшествия

СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес

В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым

Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Музыка

Slipknot выпустили первый альбом за пять лет

Обновлено в 06:07
Происшествия

На складе боеприпасов в Турции на границе с Сирией произошли взрывы

Серия взрывов на оружейном складе зафиксирована в турецком городе Рейханлы, расположенном на границе с Сирией.
Обновлено в 03:42
Политика

Советника-посланника посольства США в Москве вызвали в МИД

Советник-посланник посольства Соединенных Штатов в Москве вызван в МИД России в связи с публикацией информации о несанкционированной акции, прошедшей в столице 3 августа.
Обновлено в 04:59
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Лимузин Aurus впервые попал в ДТП

Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Политика

В Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами

Обновлено в 03:08
Общество

Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино

Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Общество

В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления

Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:38
Общество

Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд

Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 06:11
Культура

«Квартал 95» нашел замену Зеленскому

Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Шилов опроверг информацию о повреждении картины в его галерее

Художник Александр Шилов опроверг ранее появившуюся информацию о повреждении картины стоимостью почти 10 млн рублей в его галерее в Москве.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Дочь Пригожина похудела на 21 кг

За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Путешествия

В Симферополе предложили запустить экспресс от аэропорта

Обновлено в 06:50
Происшествия

В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Происшествия

На мэра Туапсе завели дело о превышении и подлоге

Уголовное дело завели на мэра Туапсе. Владимир Зверев подозревается в служебном подлоге и превышении полномочий.
Обновлено в 08:10
Общество

Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка

Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Политика

В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей

Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено в 07:17
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Ален Делон после инсульта лечится в Швейцарии

Обновлено в 01:00
Футбол

В «Сочи» может перейти еще один игрок «Зенита»

Миха Мевля станет седьмым футболистом "Зенита", перешедшим в состав "Сочи" нынешним летом.
Обновлено в 05:56
Общество

Из-за ураганного ветра в Москве начали падать деревья

За минувшие сутки в Москве порывов ветра не выдержали два дерева.
Обновлено в 04:10
Политика

Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке

Прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Обновлено в 08:07
Технологии

Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости

«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле юга республики украинскими силовиками

Обновлено в 05:28
Общество

«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus

Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo.
Обновлено вчера в 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное