Футбол
«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» СиссокоГазета.Ru вчера в 21:15
Московский "Спартак" в скором времени может подписать полузащитника Ибраима Сиссоко из "Страсбура", сообщает Sport24. В прошедшем сезоне в чемпионате Франции Сиссоко сыграл в 32 матчах, забил три мяча, сделал две голевых передачи и заработал девять желтых карточек.
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Как стало известно Sport24, «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура». 21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.Sport24.ruвчера в 18:04
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«Спартак» на следующей неделе может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Sport24.ruвчера в 18:04
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:32, Вашингтон
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