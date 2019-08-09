Футбол
«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» СиссокоREGNUM 02:52
По информации издания, трансфер 21-летнего французского полузащитника может быть оформлен уже на следующей неделе. Отметим, что Сиссоко, играющий на позиции опорного полузащитника, перешёл в «Страсбур» летом 2018 года.
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Как стало известно Sport24, «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура». 21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.Sport24.ruвчера в 18:04
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«Спартак» на следующей неделе может приобрести полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Sport24.ruвчера в 18:04
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
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