Как стало известно Sport24, «Спартак» на следующей неделе может оформить трансфер полузащитника Ибраима Сиссоко из «Страсбура». 21-летний француз, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел в «Страсбур» летом прошлого года.

с чего всё началось

По информации издания, трансфер 21-летнего французского полузащитника может быть оформлен уже на следующей неделе. Отметим, что Сиссоко, играющий на позиции опорного полузащитника, перешёл в «Страсбур» летом 2018 года.

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