Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ ПерейроREGNUM 02:33
По информации издания, «Спартак» выкупит трансфер уругвайского хавбека за €15 млн. Отметим, что 24-летний полузащитник является воспитанником клуба «Насьональ» из Монтевидео. Летом 2015 года он перешёл в ПСВ за €7 млн.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
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В Mail.ru раскритиковали законопроект об идентификации пользователей электронной почты
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
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МТС подключил Мasterpass к своей финансовой экосистеме
Masterpass позволит пользователям не вводить номер и срок действия банковской карты при каждой транзакции в любых платежных онлайн-сервисах и интернет-магазинах.
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Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
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Губернатор Ростовской области: с фанатами «Спартака» обошлись тактично
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал оценку со своей стороны конфликту между болельщиками "Спартака" и правоохранителями на стадионе "Ростов Арена" после матча "Ростов" — "Спартак" (2:2).
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В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
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Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
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