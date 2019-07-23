Футбол

«Спартак» может купить полузащитника ПСВ ПерейроREGNUM 02:33

По информации издания, «Спартак» выкупит трансфер уругвайского хавбека за €15 млн. Отметим, что 24-летний полузащитник является воспитанником клуба «Насьональ» из Монтевидео. Летом 2015 года он перешёл в ПСВ за €7 млн.
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