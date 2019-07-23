По информации издания, «Спартак» выкупит трансфер уругвайского хавбека за €15 млн. Отметим, что 24-летний полузащитник является воспитанником клуба «Насьональ» из Монтевидео. Летом 2015 года он перешёл в ПСВ за €7 млн.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Политика Путин поручил кабмину отменить возрастную категорию «0+» Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения по усовершенствованию законов по защите детей от вредной информации.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Общество Смог от лесных пожаров в Сибири виден из космоса Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, где вовсю горят сотни тысяч гектаров леса.

Армия и оружие SZ: Россия посмеется последней в сделке с Турцией Издание отмечает, что Турция не является первой страной НАТО, которая разместила на своей территории российские ракеты.

Экономика Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.

Происшествия Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.

Политика Госдума ввела запрет на необоснованный арест предпринимателей 23 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о защите предпринимателей от необоснованного ареста.

Культура Google выпустил новый дудл в честь братьев Стругацких Поисковик Google выпустил дудл в годовщину публикации первого крупного произведения братьев Стругацких «Страна багровых туч».

Происшествия В Москве в общежитии Росгвардии произошел пожар Пожар произошел в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы, из здания эвакуировались около 90 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал на видео забавные рассуждения дочери Лизы Максим Галкин показал на новом видео забавные и не по годам зрелые рассуждения 5-летней дочери Лизы.

Транспорт Парковочные места хотят сузить в России Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.

Политика Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании За пост боролись Джонсон, бывший мэр Лондона и министр иностранных дел в правительстве Мэй, и нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант.

Происшествия Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием Обвиняемый в мошенничестве экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания.

Шоу-бизнес Стеша Маликова показала, как носить комбинезон с гигантским бантом Стеше Маликовой в феврале исполнилось 19 лет, но, несмотря на свой еще молодой возраст, она не прячется в тени своего знаменитого отца.

Политика Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.

Политика СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".