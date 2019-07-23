Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ ПерейроREGNUM 02:33
По информации издания, «Спартак» выкупит трансфер уругвайского хавбека за €15 млн. Отметим, что 24-летний полузащитник является воспитанником клуба «Насьональ» из Монтевидео. Летом 2015 года он перешёл в ПСВ за €7 млн.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
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Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
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МИД: чартеры в Египет могут запустить в ближайшее время
Еще одно заявление относительно запуска чартерного сообщения между Россией и Египтом прозвучало во вторник, 23 июля: по словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
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В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Обновлено в 08:52
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В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Робота «Федора» доставили на Байконур
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«Арсенал» ожидает аншлаг на матче с «Нефтчи» в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" ожидает полные трибуны на домашнем матче в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского "Нефтчи".
Обновлено в 07:44
Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Экономика
Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%
Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.
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Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Политика
Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Литовская сторона подала протест на дисквалификацию Рапшиса на ЧМ
Литовская сторона пытается опротестовать дисквалификацию пловца Данаса Рапшиса в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).
Обновлено в 08:33
Политика
Владимир Путин поручил обеспечить региональные телеканалы возможностью вещания в цифровой среде
"Принять необходимые меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в цифровой среде", - сказано в документе.
Обновлено в 06:38
Технологии
Toyota представила линейку роботов для Олимпийских игр 2020 года
Японская компания Toyota представила серию роботов, которые будут помогать в работе служебного персонала на Олимпийских и Паралимпийских играх летом 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:37
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
В Honor 9X на задней панели разместили двойную камеру с разрешением 48 и 2 Мп, а в 9X Pro уже используется тройная камера с датчиками 48, 8 и 2 Мп.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Общество
Mail.ru Group раскритиковала инициативу Клишаса
Интернет-компания Mail.ru Group раскритиковала законопроект, предполагающий введение обязательной идентификации пользователей электронной почты.
Обновлено в 09:22
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Общество
На Астраханский заповедник обрушились полчища саранчи
Обновлено в 07:18
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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Политика
В Госдуме осудили идею Вакарчука принять закон об отношениях с Россией
Ранее, 22 июля, украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 05:12