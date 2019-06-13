Футбол
«Спартак» может купить нападающего «Ромы» ПонсеREGNUM 02:59
Московский «Спартак» может купить нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе. Об этом сообщил журналист Пабло Мендоса на своей странице в Twitter.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия
В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы
Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
Обновлено в 04:17
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Технологии
Mail.ru Group и «Ростелеком» займутся школьным образованием
СП в сфере школьного образования создают Mail.ru Group и «Ростелеком».
Обновлено в 02:40
Общество
Названы признаки потенциально опасных интернет-магазинов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации гражданам, как не стать жертвой мошенников при покупке товаров в интернет-магазинах.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Поликлиники не спешат размещать памятки о бесплатной медпомощи
Памятка об оказываемой в гарантированном объеме без взимания платы помощи была подготовлена в конце прошлого года, однако некоторые поликлиники не спешат размещать ее для ознакомления пациентов.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив
Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:35
Кино
Скончалась актриса из «Секса в большом городе»
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Россия выпустит первый коммерческий смартфон на российской ОС
Российский рынок пополнится в сентябре 2019 года планшетами и первым коммерческим смартфоном на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено в 03:58
Экономика
Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше
Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Кино
Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»
В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле
Жители города Киселевска Кемеровской области, попросившие убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом.
Обновлено в 05:38
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Мамаев назвал позором процесс по своему делу
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют повысить с 1 июля зарплаты госслужащим и работникам бюджетной сферы, а также пенсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.
Обновлено в 05:16
Культура
В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Происшествия
В США мужчина подрался с медведем из-за собаки
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл осудили за детскую вечеринку в королевской резиденции
Непокорная Меган Маркл вновь собирается нарушить королевскую традицию и тем самым навлечь на себя гнев Елизаветы II.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Экономика
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Технологии
Российские вузы начнут выдавать выпускникам электронные дипломы
В 2021 году вузы России планируют начать выдачу электронных дипломов об образовании.
Обновлено в 02:19