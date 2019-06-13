Футбол

«Спартак» может купить нападающего «Ромы» ПонсеREGNUM 02:59

Московский «Спартак» может купить нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе. Об этом сообщил журналист Пабло Мендоса на своей странице в Twitter.
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«Спартак» купит форварда «Ромы» и хочет Гилерме, Гризманн переходит в «Барсу». Трансферы и слухи дня

Sport24.ru02:30

«Спартак» готов платить Понсе 1,8 млн евро в год

Sports.ru01:22

«Спартак» близок к подписанию форварда «Ромы» Понсе

Советский спортвчера в 15:31

«Танк» из города Месси. «Спартак» близок к подписанию Понсе

Спорт-Экспрессвчера в 16:40

Источник: «Спартак» близок к приобретению форварда «Ромы» Понсе

Чемпионатвчера в 15:00

СМИ: Понсе может усилить «Спартак»

Матч ТВвчера в 14:42

Генеральный директор «Спартака» поддерживает трансфер форварда «Ромы»

Sport.ruвчера в 18:14
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Происшествия

В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы

Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

Обновлено в 04:37
Хоккей

Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли

Российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Технологии

Mail.ru Group и «Ростелеком» займутся школьным образованием

СП в сфере школьного образования создают Mail.ru Group и «Ростелеком».
Обновлено в 02:40
Общество

Названы признаки потенциально опасных интернет-магазинов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации гражданам, как не стать жертвой мошенников при покупке товаров в интернет-магазинах.
Обновлено в 02:24
Здоровье

Поликлиники не спешат размещать памятки о бесплатной медпомощи

Памятка об оказываемой в гарантированном объеме без взимания платы помощи была подготовлена в конце прошлого года, однако некоторые поликлиники не спешат размещать ее для ознакомления пациентов.
Обновлено в 02:20
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив

Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:35
Кино

Скончалась актриса из «Секса в большом городе»

Обновлено в 03:54
Гаджеты

Россия выпустит первый коммерческий смартфон на российской ОС

Российский рынок пополнится в сентябре 2019 года планшетами и первым коммерческим смартфоном на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено в 03:58
Экономика

Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше

Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Кино

Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»

В российских кинотеатрах 12 июня состоялась премьера фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Феликса Гэри Грея.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

Жители города Киселевска Кемеровской области, попросившие убежища в Канаде из-за плохой экологической ситуации в регионе, сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом.
Обновлено в 05:38
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Мамаев назвал позором процесс по своему делу

Обновлено в 05:27
Происшествия

В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании

Обновлено вчера в 18:30
Экономика

Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют повысить с 1 июля зарплаты госслужащим и работникам бюджетной сферы, а также пенсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.
Обновлено в 05:16
Культура

В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Происшествия

В США мужчина подрался с медведем из-за собаки

Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Меган Маркл осудили за детскую вечеринку в королевской резиденции

Непокорная Меган Маркл вновь собирается нарушить королевскую традицию и тем самым навлечь на себя гнев Елизаветы II.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Экономика

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

Обновлено в 03:32
Происшествия

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Технологии

Российские вузы начнут выдавать выпускникам электронные дипломы

В 2021 году вузы России планируют начать выдачу электронных дипломов об образовании.
Обновлено в 02:19
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