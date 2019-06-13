Футбол
«Спартак» может купить нападающего «Ромы» ПонсеREGNUM 02:59
Московский «Спартак» может купить нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе. Об этом сообщил журналист Пабло Мендоса на своей странице в Twitter.
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Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева
Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
Происшествия
На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне
Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Обновлено в 06:44
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
Обновлено в 04:07
Авто
Новый внедорожник LADA 4x4 появится не ранее 2022 года
Легендарный отечественный внедорожник LADA 4x4 нового поколения выйдет не раньше 2022 года.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре АПЛ
Центральным матчем первого тура станет встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч пройдет 11 августа на «Олд Траффорд».
Обновлено в 07:54
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Космос
Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем
Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».
Обновлено в 07:34
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика
Президент России прилетел в Бишкек на саммит ШОС
Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 08:10
Энергетика
ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Общество
Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордной отметке
В четверг, 13 июня, в столице зафиксировали атмосферное давление, близкое к рекордным показателям.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу
Пьяный житель Тольятти до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:46
Политика
Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400
Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит Анкару отказаться от них, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле.
Обновлено в 06:09
Экономика
Alibaba может разместить акции в Гонконге на $20 млрд
Китайский интернет-гигант Alibaba подал заявку на проведение листинга на Гонконгской фондовой бирже и может выручить за свои акции до $20 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Космос
Саранские студенты зададут вопрос российским космонавтам
15 июня у учащихся Саранского политехнического техникума появится уникальная возможность поговорить в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 03:17